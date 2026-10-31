«Ауди» оштрафована за неправильную работу с болидом Бортолето на ГП Мексики

Стюарды ФИА оштрафовали команду Формулы-1 «Ауди» € 5 тыс. за неправильную работу с болидом Габриэла Бортолето на Гран-при Мексики. Днище машины было перемещено персоналом команды с одной стороны гаража на другую, оно было накрыто большим чехлом. Кроме того, персонал команды закрыл обзор болида №5 с помощью другого чехла, пока механики работали под днищем машины.

«Стюарды заслушали представителя команды, технического делегата ФИА и изучили видеодоказательства. Представитель команды признал нарушение и объяснил, что основной причиной стало специфическое расположение гаражей, выделенных на этом этапе. Два гаража, используемые командой, разделены гаражом, занятым другим персоналом. В результате днище пришлось транспортировать через зону, видимую третьим лицам, что побудило участника накрыть его при перемещении между двумя своими гаражами.

Хотя стюарды принимают во внимание особые обстоятельства, объяснённые участником, они не являются исключением из требований статьи B3.3.1. Более того, персонал команды также закрыл обзор болида №5 с помощью другого чехла, пока механики работали под машиной. Таким образом, стюарды постановляют, что участник нарушил статью B3.3.1 Спортивного регламента Формулы-1 ФИА», — говорится в решении стюардов.