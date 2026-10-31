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«Понятия не имею, что произошло». Хэмилтон — о малом количестве кругов в практиках Мексики

«Понятия не имею, что произошло». Хэмилтон — о малом количестве кругов в практиках Мексики
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался по поводу малого количества времени на трассе в двух практиках Гран-при Мексики. В первой он проехал 25 кругов, а во второй -13.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

«Ощущения в машине были прекрасными, просто не хватило чуть везения. На мой взгляд, мы проделали отличную работу, попав в удачное место в окне настроек, но всё равно очень жаль, что получилось так. В эти выходные мы очень конкурентоспособны как команда. Но не удалось провести серию кругов в гоночном темпе, и я понятия не имею, что произошло. Однако понимаю, что здесь очень сложно обгонять, как вы видели на примере некоторых гонщиков.

Команда пытается разобраться, что произошло с машиной, молюсь, чтобы всё обошлось. Я потерял время ещё в первой практике. По традиции раньше я давал одному из молодых пилотов выступать в Мехико в первой практике, как это сделали большинство команд, но по итогу