«Понятия не имею, что произошло». Хэмилтон — о малом количестве кругов в практиках Мексики

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался по поводу малого количества времени на трассе в двух практиках Гран-при Мексики. В первой он проехал 25 кругов, а во второй -13.

«Ощущения в машине были прекрасными, просто не хватило чуть везения. На мой взгляд, мы проделали отличную работу, попав в удачное место в окне настроек, но всё равно очень жаль, что получилось так. В эти выходные мы очень конкурентоспособны как команда. Но не удалось провести серию кругов в гоночном темпе, и я понятия не имею, что произошло. Однако понимаю, что здесь очень сложно обгонять, как вы видели на примере некоторых гонщиков.

Команда пытается разобраться, что произошло с машиной, молюсь, чтобы всё обошлось. Я потерял время ещё в первой практике. По традиции раньше я давал одному из молодых пилотов выступать в Мехико в первой практике, как это сделали большинство команд, но по итогу