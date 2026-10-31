Леклер заявил, что не собирается пропускать Гран-при из-за родов супруги

29-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», заявил, что не планирует пропускать Гран-при из-за скорых родов у своей супруги Александры Сен-Млё.

«Думаю, не пропущу ни одной гонки, но, разумеется, сделаю всё возможное, чтобы как можно больше времени проводить дома между этапами. Так что, возможно, просто приеду немного позже. Но в воскресенье буду участвовать в гонках», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

После 18 этапов нынешнего сезона Леклер занимает пятое место в личном зачёте, имея на своём счету 233 очков. У его напарника Льюиса Хэмилтона третье место и 241 балл.