15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель рассказал, как Марко и Хорнер попросили отдать победу Уэбберу в Бразилии в 2010-м

Феттель рассказал, как Марко и Хорнер попросили отдать победу Уэбберу в Бразилии в 2010-м
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель («Ред Булл») рассказал, как Хельмут Марко и Кристиан Хорнер перед Гран-при Бразилии — 2010 попросили его отдать победу в гонке Марку Уэбберу.

Формула-1 2010. Этап 18, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.909 км)
07 ноября 2010, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Себастьян Феттель
Red Bull
1:33:11.803
2
Марк Уэббер
Red Bull
+4.243
3
Фернандо Алонсо
Scuderia Ferrari
+6.807

«Затем была гонка в Бразилии. Там в субботу доктор Марко и Кристиан Хорнер отвели меня в сторону и сказали: «Ладно, ты впереди на решётке, но мы хотим, чтобы победил Марк, потому что у него больше очков в чемпионате».

Я верил в свои шансы и ответил: «Хорошо, обсудим это завтра». Я взял время подумать об этом ночью, а затем сказал трём присутствующим людям: «Я образцовый напарник. Если возникнет ситуация, в которой я больше не смогу победить, я сразу же отойду в сторону, чтобы пропустить Марка. Но всё ещё в борьбе за титул. И пока я в ней, буду вести свою собственную гонку», — приводит слова Феттеля немецкая редакция Motorsport.

Победу на том этапе одержал Феттель