Феттель рассказал, как Марко и Хорнер попросили отдать победу Уэбберу в Бразилии в 2010-м

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель («Ред Булл») рассказал, как Хельмут Марко и Кристиан Хорнер перед Гран-при Бразилии — 2010 попросили его отдать победу в гонке Марку Уэбберу.

«Затем была гонка в Бразилии. Там в субботу доктор Марко и Кристиан Хорнер отвели меня в сторону и сказали: «Ладно, ты впереди на решётке, но мы хотим, чтобы победил Марк, потому что у него больше очков в чемпионате».

Я верил в свои шансы и ответил: «Хорошо, обсудим это завтра». Я взял время подумать об этом ночью, а затем сказал трём присутствующим людям: «Я образцовый напарник. Если возникнет ситуация, в которой я больше не смогу победить, я сразу же отойду в сторону, чтобы пропустить Марка. Но всё ещё в борьбе за титул. И пока я в ней, буду вести свою собственную гонку», — приводит слова Феттеля немецкая редакция Motorsport.

Победу на том этапе одержал Феттель