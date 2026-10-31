«На грани с опасностью». Вассёр назвал проблему автодрома на Гран-при Мексики

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги двух практик Гран-при Мексики, обозначив проблемы с трассой.

«Мне не нужно быть уверенным или нет. Нам нужно работать. Нам нужно постараться сделать всё лучшее для [третьей тренировки и квалификации]. Условия крайне экстремальные. Мы знали об этом заранее из-за высоты, это вызов.

Это вызов для нас, но и для остальных тоже. Это значит, что у нас много работы… И трасса очень неровная. И, пожалуй, машины слишком сильно бьются днищем перед первым поворотом. Это на грани с опасностью. Нам придётся что-то сделать [до третьей тренировки]. Но в целом, думаю, это было хорошее начало уикенда, хотя ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Вассёра RacingNews365.