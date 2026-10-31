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«На грани с опасностью». Вассёр назвал проблему автодрома на Гран-при Мексики

«На грани с опасностью». Вассёр назвал проблему автодрома на Гран-при Мексики
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги двух практик Гран-при Мексики, обозначив проблемы с трассой.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

«Мне не нужно быть уверенным или нет. Нам нужно работать. Нам нужно постараться сделать всё лучшее для [третьей тренировки и квалификации]. Условия крайне экстремальные. Мы знали об этом заранее из-за высоты, это вызов.

Это вызов для нас, но и для остальных тоже. Это значит, что у нас много работы… И трасса очень неровная. И, пожалуй, машины слишком сильно бьются днищем перед первым поворотом. Это на грани с опасностью. Нам придётся что-то сделать [до третьей тренировки]. Но в целом, думаю, это было хорошее начало уикенда, хотя ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

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