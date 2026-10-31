Херта — о проблемах с суперлицензией: мой последний шанс попасть в Формулу-1

Американский гонщик Формулы-2 Колтон Херта («Хайтек») высказался о проблемах с суперлицензией на фоне слухов о возможном переходе в Формулу-1 в «Кадиллак».

«Проблемы с баллами в лицензии? Честно говоря, я не уделял этому слишком много внимания. Я буквально шёл на общение с прессой, и это был первый раз, когда об этом услышал. Очевидно, мы всё ещё проводили свои брифинги и всё такое, поэтому я ни с кем об этом не говорил, и насколько я понимал, подходя к уикенду, если проеду здесь 100 км, у меня будет 40 [баллов], так что я не уверен, что изменилось, почему что-то изменилось или изменилось ли вообще, так что думаю, мне придётся подождать и увидеть.

Последний ли это мой шанс попасть в Ф-1? Думаю, да, и что касается того, что это сейчас или никогда, я не думаю, что смогу вернуться в IndyCar, а затем получить ещё один шанс в Формуле-1. Я действительно не знаю, каков план на данный момент, так что, думаю, нам придётся подождать и увидеть. Думаю, некоторые решения, надеюсь, будут приняты в течение следующего месяца.

Для меня, думаю, было бы здорово узнать чем раньше, тем лучше. Подходя к ноябрю, ты хочешь знать, что делаешь в следующем году. Так что для меня это вроде как главное — просто знать, что я делаю в следующем году. Претендую ли я на место в «Кадиллаке»? Надеюсь на это. Иначе не знаю, зачем бы я это делал. Думаю, «Кадиллак» проявил много веры в меня, давая мне эти первые тренировки — они вложили много ресурсов в то, чтобы подготовить меня к месту в Формуле-1. Надеюсь, это взаимно, а я смогу добиться успеха, но прямо сейчас это всё догадки.

Думаю, каждый раз, когда я сажусь в машину, я чувствую себя более комфортно и могу выкладываться чуть больше. Думаю, как только я сброшу с себя этот груз с суперлицензией с плеч, тогда я действительно смогу выжимать всё так сильно, как захочу. Я на 100% верю в себя во всём. Думаю, могу быть таким же быстрым, как любой. Полагаю, у меня есть способность