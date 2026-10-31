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«В карьере никогда такого не было». Расселл — о нестабильных результатах в сезоне-2026

«В карьере никогда такого не было». Расселл — о нестабильных результатах в сезоне-2026
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о своей нестабильности в сезоне-2026.

«Для меня определённо важно попытаться обрести некоторую стабильность до конца сезона. Пару гонок назад мы взяли поул с преимуществом в восемь десятых и выиграли гонку. А на прошлой неделе я финишировал восьмым. У меня никогда не было такого сезона в карьере, где производительность так сильно колеблется.

Потому что ты не можешь выдавать такие результаты в Баку, если ты, так сказать, потерял форму. Просто нам трудно поддерживать высокий процент больших финишей. Мы не знаем, почему так, и, как я сказал, у нас такого никогда не было. Лично у меня в карьере такого никогда не было раньше. Полагаю, это, вероятно, и есть приоритет для меня в этих последних нескольких гонках», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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