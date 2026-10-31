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Видео: специальный шлем Боттаса с разлитым кетчупом в стиле тако на ГП Мексики

Видео: специальный шлем Боттаса с разлитым кетчупом в стиле тако на ГП Мексики
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37-летний финский пилот Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за американскую команду «Кадиллак», показал в социальных сетях специальный шлем, в котором выступает на Гран-при Мексики.

Шлем выполнен в тёмно-красном цвете и изображён в виде стекающего кетчупа. На ироничном видео Валттери заправлял мексиканские тако соусом, брызнув на свой базовый шлем.

После 18 этапов сезона-2026 команда «Кадиллак» является единственным коллективом, который не смог набрать ни одного очка. Из пилотов, помимо представителей американского коллектива Серхио Переса и Валттери Боттаса, ноль очков на счету у Лэнса Стролла из «Астон Мартин».

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