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Расселл назвал преимущество «Феррари» на Гран-при Мексики

Расселл назвал преимущество «Феррари» на Гран-при Мексики
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», объяснил, в чём заключается преимущество «Феррари» на 19-м этапе сезона-2026 Гран-при Мексики.

«Думаю, оставшаяся часть уикенда пройдёт очень интересно. Думаю, турбояма станет большим фактором для многих команд в этот уикенд. Ни для кого не секрет, что у таких команд, как «Феррари», турбина меньше, чем у большинства, так что в этом плане у них, вероятно, довольно серьёзное преимущество. Мы пока не уверены, насколько это будет сложно, но я вполне могу предвидеть, что это будет непросто», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

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