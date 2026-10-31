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«Отправил бы в отбойник». Монтойя отреагировал на инцидент Ферстаппена и Лоусона

«Отправил бы в отбойник». Монтойя отреагировал на инцидент Ферстаппена и Лоусона
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя прокомментировал инцидент между четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и новозеландцем Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») во второй практике Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
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«Я смотрю на это и понимаю, что Лиам чувствовал, что это была поздняя атака, что это была необходимая поздняя атака, и он всё равно вписался в поворот. А Макс всё равно остался там, так что он сказал: «Раз ты собираешься остаться там, то я вытолкну тебя с трассы». Лиам прошёл глубоко и использовал всю трассу, а затем Макс сказал: «Я срежу трассу и перееду тебя».

Понятно, что в такие моменты не собираешься уступать. Если бы я был на месте Лиама, думаю, то, что сделал Лиам, было правильным. Если бы я был на месте Макса, я бы отправил его в отбойник из шин», — приводит слова Монтойи RacingNews365.

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