«Отправил бы в отбойник». Монтойя отреагировал на инцидент Ферстаппена и Лоусона

Бывший пилот Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя прокомментировал инцидент между четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и новозеландцем Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») во второй практике Гран-при Мексики.

«Я смотрю на это и понимаю, что Лиам чувствовал, что это была поздняя атака, что это была необходимая поздняя атака, и он всё равно вписался в поворот. А Макс всё равно остался там, так что он сказал: «Раз ты собираешься остаться там, то я вытолкну тебя с трассы». Лиам прошёл глубоко и использовал всю трассу, а затем Макс сказал: «Я срежу трассу и перееду тебя».

Понятно, что в такие моменты не собираешься уступать. Если бы я был на месте Лиама, думаю, то, что сделал Лиам, было правильным. Если бы я был на месте Макса, я бы отправил его в отбойник из шин», — приводит слова Монтойи RacingNews365.