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MotoGP забанит до конца сезона гонщиков, которые бойкотируют Гран-при Катара

MotoGP забанит до конца сезона гонщиков, которые бойкотируют Гран-при Катара
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Руководство MotoGP может отстранить от последних двух этапов сезона-2026 каждого мотогонщика, который примет решение бойкотировать перенесённый Гран-при Катара, о чём сообщили в испанской редакции издания Motorsport.

«Как мы понимаем, что любой, кто не появится в Дохе на трассе в пятницу, рискует получить запрет на участие в двух последних гонках сезона в Португалии и Валенсии», — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что большинство пилотов выступили против поездки в Катар.

Этап в Катаре должен был стать четвёртым по очереди Гран-при сезона-2026 и пройти в первой половине апреля, но был перенесён на 6-8 ноября из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Перед основной гонкой 20-го этапа Гран-при Малайзии лидерство в личном зачёте удерживает Марк Маркес из «Дукати».

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