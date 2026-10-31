В «Мерседесе» усомнились в преимуществе поула в Мексике из-за стартов Ферстаппена

Заместитель руководителя команды «Мерседес» Брэдли Лорд отметил, что на некоторых трассах обладатель поул-позиции не получает гарантии сохранить лидерство к первому повороту. В качестве примера он привёл манеру старта четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

«Было бы здорово, если бы поул-позиция гарантировала лидерство в первом повороте. Но это одна из тех трасс, где можно почти не сомневаться, что ты не будешь лидировать после первого поворота. Обычно Макс смещается максимально влево, тормозит на поребрике и частично на траве — и каким-то образом всё равно проходит первый поворот», — приводит слова Лорда издание Race+ в социальной сети Х.