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В «Мерседесе» усомнились в преимуществе поула в Мексике из-за стартов Ферстаппена

В «Мерседесе» усомнились в преимуществе поула в Мексике из-за стартов Ферстаппена
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Заместитель руководителя команды «Мерседес» Брэдли Лорд отметил, что на некоторых трассах обладатель поул-позиции не получает гарантии сохранить лидерство к первому повороту. В качестве примера он привёл манеру старта четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

«Было бы здорово, если бы поул-позиция гарантировала лидерство в первом повороте. Но это одна из тех трасс, где можно почти не сомневаться, что ты не будешь лидировать после первого поворота. Обычно Макс смещается максимально влево, тормозит на поребрике и частично на траве — и каким-то образом всё равно проходит первый поворот», — приводит слова Лорда издание Race+ в социальной сети Х.

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