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Рё Хиракава заменит Эстебана Окона за рулём «Хааса» в оставшейся части Гран-при Мексики

Рё Хиракава заменит Эстебана Окона за рулём «Хааса» в оставшейся части Гран-при Мексики
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Команда «Хаас» объявила, что резервный пилот команды Рё Хиракава заменит француза Эстебана Окона до конца гоночного уикенда Гран-при Мексики. Для японского гонщика это станет дебютом в гонках Формулы-1.

В пятницу, 30 октября, Хиракава принял участие в первой свободной практике на автодроме имени братьев Родригес. Это был его третий выезд на трассу за рулём VF-26 в рамках свободных заездов сезона. Японец показал 15-й результат.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 1
30 октября 2026, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:18.128
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.659
3
Фредерик Вести
Mercedes AMG F1
+0.733

В субботу Хиракава вместе с напарником Оливером Берманом примет участие в третьей тренировке и квалификации, а в воскресенье выйдет на старт Гран-при Мексики, рассчитанного на 71 круг.

Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила запрос