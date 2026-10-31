Рё Хиракава заменит Эстебана Окона за рулём «Хааса» в оставшейся части Гран-при Мексики

Команда «Хаас» объявила, что резервный пилот команды Рё Хиракава заменит француза Эстебана Окона до конца гоночного уикенда Гран-при Мексики. Для японского гонщика это станет дебютом в гонках Формулы-1.

В пятницу, 30 октября, Хиракава принял участие в первой свободной практике на автодроме имени братьев Родригес. Это был его третий выезд на трассу за рулём VF-26 в рамках свободных заездов сезона. Японец показал 15-й результат.

В субботу Хиракава вместе с напарником Оливером Берманом примет участие в третьей тренировке и квалификации, а в воскресенье выйдет на старт Гран-при Мексики, рассчитанного на 71 круг.

Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила запрос