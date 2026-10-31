ФИА отказалась вручать Андреа Кими Антонелли чемпионский трофей в Мексике — Sport Bild

Международная автомобильная федерация (ФИА) отклонила запрос Формулы-1 на проведение церемонии вручения чемпионского трофея пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли во время Гран-при Мексики. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Формула-1 хотела получить исключение, которое позволило бы использовать кубок для фотографий в случае, если итальянский пилот досрочно обеспечит себе титул по итогам гонки в воскресенье. Однако ФИА отказала в этой просьбе, решив сохранить традиционный порядок награждения.

В случае победы в чемпионате на подиуме в Мексике Антонелли, как ожидается, представят только цифровое изображение трофея. Настоящий кубок вручат на итоговой церемонии ФИА, которая состоится в декабре.