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ФИА отказалась вручать Андреа Кими Антонелли чемпионский трофей в Мексике — Sport Bild

ФИА отказалась вручать Андреа Кими Антонелли чемпионский трофей в Мексике — Sport Bild
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Международная автомобильная федерация (ФИА) отклонила запрос Формулы-1 на проведение церемонии вручения чемпионского трофея пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли во время Гран-при Мексики. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

Формула-1 хотела получить исключение, которое позволило бы использовать кубок для фотографий в случае, если итальянский пилот досрочно обеспечит себе титул по итогам гонки в воскресенье. Однако ФИА отказала в этой просьбе, решив сохранить традиционный порядок награждения.

В случае победы в чемпионате на подиуме в Мексике Антонелли, как ожидается, представят только цифровое изображение трофея. Настоящий кубок вручат на итоговой церемонии ФИА, которая состоится в декабре.

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