15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, под каким номером Рё Хиракава выступит на Гран-при Мексики

Стало известно, под каким номером Рё Хиракава выступит на Гран-при Мексики
Комментарии

Японский гонщик Рё Хиракава проведёт оставшуюся часть гоночного уикенда Гран-при Мексики за американскую команду «Хаас» под номером 50. Он заменит Эстебана Окона, который не продолжит выступление на этапе.

Резервный пилот «Хааса» принял участие в первой тренировке в пятницу, 30 октября, и показал 15-й результат. Для Хиракавы это был третий выезд за рулём VF-26 в рамках свободных практик сезона. В субботу японец выступит в третьей тренировке и квалификации, а в воскресенье впервые в карьере примет участие в гонке Формулы-1.

Ранее стюарды ФИА одобрили замену Окона на Хиракаву и подтвердили, что японец должен использовать двигатель и шины, выделенные французскому пилоту.

Читать далее:
Официально
Рё Хиракава заменит Эстебана Окона за рулём «Хааса» в оставшейся части Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android