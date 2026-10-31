Стало известно, под каким номером Рё Хиракава выступит на Гран-при Мексики

Японский гонщик Рё Хиракава проведёт оставшуюся часть гоночного уикенда Гран-при Мексики за американскую команду «Хаас» под номером 50. Он заменит Эстебана Окона, который не продолжит выступление на этапе.

Резервный пилот «Хааса» принял участие в первой тренировке в пятницу, 30 октября, и показал 15-й результат. Для Хиракавы это был третий выезд за рулём VF-26 в рамках свободных практик сезона. В субботу японец выступит в третьей тренировке и квалификации, а в воскресенье впервые в карьере примет участие в гонке Формулы-1.

Ранее стюарды ФИА одобрили замену Окона на Хиракаву и подтвердили, что японец должен использовать двигатель и шины, выделенные французскому пилоту.