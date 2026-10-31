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Журналист Адам Купер назвал возможную причину замены Окона на Хиракаву в «Хаасе»

Журналист Адам Купер назвал возможную причину замены Окона на Хиракаву в «Хаасе»
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Журналист Адам Купер предположил, что Эстебан Окон мог разойтись во взглядах с руководством «Хааса». По его мнению, причиной замены французского пилота на японца Рё Хиракаву мог стать конфликт после напряжённого разговора по радио с гоночным инженером об использовании шин.

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«Единственный вывод, который можно сделать, заключается в том, что у Окона произошёл конфликт с руководством «Хааса», возможно, после напряжённого разговора по радио с инженером об использовании шин. Тот факт, что Рё Хиракава уже провёл первую тренировку, дал команде простой вариант для замены. Кроме того, это хороший подарок «Тойоте» после разочарования из-за того, что место боевого пилота досталось Рафаэлу Камаре.

Если Окон окончательно покинул команду, это даже может открыть для Камары возможность выступить в оставшихся гонках — при условии согласия «Феррари». Хотя дебют в Бразилии будет непростым», — написал Купер в своём аккаунте в социальной сети Х.

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