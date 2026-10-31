15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: механики «Хааса» срочно убирают номер и фамилию Эстебана Окона

Фото: механики «Хааса» срочно убирают номер и фамилию Эстебана Окона
Комментарии

Механики американского «Хааса» в срочном порядке убирают с гаража команды наклейки с фамилией и номером Эстебана Окона после замены 30-летнего французского пилота на Рё Хиракаву на Гран-при Мексики.

Японский гонщик, резервный пилот «Хааса», занял место Окона и выступит вместе с боевым пилотом команды Оливером Берманом в оставшейся части гоночного уикенда. Хиракава уже провёл первую тренировку в пятницу, показав 15-й результат.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

Ранее команда официально подтвердила, что японец заменит Окона до конца Гран-при Мексики. О причинах замены и дальнейших планах в отношении французского пилота «Хаас» не сообщал.

Читать далее:
Стало известно, под каким номером Рё Хиракава выступит на Гран-при Мексики