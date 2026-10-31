Фото: механики «Хааса» срочно убирают номер и фамилию Эстебана Окона

Механики американского «Хааса» в срочном порядке убирают с гаража команды наклейки с фамилией и номером Эстебана Окона после замены 30-летнего французского пилота на Рё Хиракаву на Гран-при Мексики.

Японский гонщик, резервный пилот «Хааса», занял место Окона и выступит вместе с боевым пилотом команды Оливером Берманом в оставшейся части гоночного уикенда. Хиракава уже провёл первую тренировку в пятницу, показав 15-й результат.

Ранее команда официально подтвердила, что японец заменит Окона до конца Гран-при Мексики. О причинах замены и дальнейших планах в отношении французского пилота «Хаас» не сообщал.