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Иллман: Хиракава может остаться за рулём «Хааса» до конца сезона. Дуэн станет резервистом

Иллман: Хиракава может остаться за рулём «Хааса» до конца сезона. Дуэн станет резервистом
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По информации постоянного фотографа Формулы-1 Кима Иллмана, 32-летний японский пилот Рё Хиракава может остаться за рулём «Хааса» до конца сезона.

«Имя и номер Эстебана Окона убрали из гаража «Хааса», его место в болиде занял японский гонщик Рё Хиракава. Резервный пилот команды выйдет на трассу в паре с Оливером Берманом. Ожидается, что Хиракава останется за рулём до конца сезона. При этом с Гран-при Бразилии обязанности резервного пилота «Хааса» перейдут к Джеку Дуэну», — написал Иллман в своём аккаунте в социальной сети Х.

Размышления Иллмана никто не подтвердил. После объявления замены команда отказалась от дальнейших комментариев.

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