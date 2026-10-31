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Конфликт с сотрудницей «Хааса» мог стать причиной отстранения Окона от Гран-при Мексики

Конфликт с сотрудницей «Хааса» мог стать причиной отстранения Окона от Гран-при Мексики
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Французский пилот Эстебан Окон мог быть отстранён от участия в Гран-при Мексики после напряжённого разговора с сотрудницей отдела коммуникаций «Хааса». Об этом сообщает испанское издание SoyMotor со ссылкой на собственного корреспондента в Латинской Америке Даниэля Панело.

По информации источника, инцидент произошёл накануне. Обстоятельства разговора и его содержание не уточняются. При этом в SoyMotor допускают, что конфликт мог повлиять на решение команды заменить Окона резервным пилотом Рё Хиракавой до конца гоночного уикенда.

«Хаас» официально подтвердил замену, однако не стал раскрывать её причины. Команда также заявила, что не будет давать дополнительных комментариев по этому вопросу.

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