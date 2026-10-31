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Камара может дебютировать в Ф-1 в Бразилии, хотя ни разу не был на трассе «Интерлагос»

Камара может дебютировать в Ф-1 в Бразилии, хотя ни разу не был на трассе «Интерлагос»
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Бразильский гонщик Рафаэл Камара может впервые выступить в Формуле-1 на домашнем Гран-при в Сан-Паулу в составе «Хааса». Однако есть нюанс: несмотря на то что этап пройдёт в его родной стране, Камара, по информации журналиста Адама Купера, ни разу не посещал трассу «Интерлагос».

Для возможного дебюта гонщику и команде ещё необходимо уладить все вопросы с «Феррари». Купер отмечает, что Камара окажется под серьёзным давлением и практически без подготовки к этапу. Поэтому ему предстоит сосредоточиться на том, чтобы провести чистый уикенд и получить как можно больше опыта.

Возможное появление бразильца в составе «Хааса» связано с ситуацией вокруг Эстебана Окона, которого команда заменила Рё Хиракавой на Гран-при Мексики. Пока дебют Камары не подтверждён.

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