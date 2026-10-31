Хаджар получил официальное предупреждение за инцидент c фанатом в паддоке в Мексике

Стюарды Гран-при Мексики вынесли решение по инциденту с участием пилота «Ред Булл» Исака Хаджара. Француз получил официальное предупреждение.

Согласно документу ФИА, перед началом первой тренировки у Хаджара произошёл конфликт с гостем паддока. Хаджар опаздывал на сессию и остановился, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком, когда к нему агрессивно подошёл гость паддока. Охранник, шедший позади, не смог вмешаться и предотвратить вторжение в личное пространство пилота. Хаджар сначала попытался сдержать человека, положив руку ему на талию, а затем оттолкнул его открытой правой рукой.

Стюарды признали, что действие пилота нарушает регламент, но учли смягчающие обстоятельства: Хаджар реагировал на нежелательное и агрессивное поведение другого человека, пытался пройти через переполненную зону к началу тренировки, не имел достаточной охраны, а гость вторгся в его личное пространство без согласия. Также было принято во внимание общее недовольство пилотов перемещением по паддоку.

В итоге стюарды ограничились официальным предупреждением.