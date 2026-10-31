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Задержка переговоров Бермана с «Хаасом» связана с гарантиями места в «Феррари» — источник

Задержка переговоров Бермана с «Хаасом» связана с гарантиями места в «Феррари» — источник
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По информации французской редакции издания Motorsport, реальная причина задержки переговоров 21-летнего британского пилота Оливера Бермана с «Хаасом» о продлении контракта сложнее, чем слухи о финансовых требованиях гонщика.

По данным источников, близких к «Феррари», окружение британца пытается получить гарантии возможности занять место основного пилота «Скудерии» в 2028 году в случае, если семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон завершит карьеру. Повышение Рафаэла Камары в «Хаасе» означает, что у Бермана теперь есть прямой конкурент в случае освобождения места в «Феррари»: чем дольше тянутся переговоры, тем больше опыта набирает Камара.

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