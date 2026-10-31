DAZN: причиной отстранения Окона стала ссора на собрании после второй тренировки в Мексике

Стали известны подробности ситуации, из-за которой Эстебан Окон был отстранён от участия в Гран-при Мексики, а его место в «Хаасе» занял Рё Хиракава. Об этом сообщает журналист DAZN Томас Слафер.

По его данным, Окон не болен и находится в идеальной физической форме. Его отсутствие является решением команды. Во время командного собрания после второй тренировки произошла ссора, тон которой нарастал. Этот инцидент стал спусковым крючком для решения «Хааса».

Конфликт возник из-за плана заездов на вторую тренировку: Окон хотел опробовать мягкие шины, тогда как с пит-уолла ему велели заехать в боксы и поставить «медиумы». Окон выразил несогласие и настаивал, что хочет следовать своему плану, напомнив, что именно он должен иметь последнее слово на этом уикенде.

Дополнительно сообщается, что Окон уже покинул Ме