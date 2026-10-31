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Выступит ли Эстебан Окон ещё хотя бы в одной гонке Формулы-1?

Выступит ли Эстебан Окон ещё хотя бы в одной гонке Формулы-1?
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После замены пилота «Хааса» Эстебана Окона на японского резервиста Рё Хиракаву на Гран-при Мексики, который проходит в эти дни, с 30 октября по 1 ноября, возникли вопросы относительно дальнейшего участия французского гонщика в Формуле-1.

Команда «Хаас» не стала раскрывать причины принятого решения и отказалась от дополнительных комментариев. Окон должен был покинуть коллектив по окончании сезона, однако теперь остаётся неясным, сможет ли он выступить в оставшихся гонках чемпионата.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам пройти опрос: «Выступит ли Эстебан Окон ещё хотя бы в одной гонке Формулы-1?»

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