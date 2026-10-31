Аяо Комацу отказался объяснять замену Эстебана Окона на Рё Хиракаву

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал решение заменить пилота команды Эстебана Окона на резервиста Рё Хиракаву до конца гоночного уикенда в Мексике.

«Я не могу рассказать вам многого, но могу сказать, что он не болен», — заявил Комацу в интервью Sky Sports F1.

У руководителя «Хааса» также спросили, повлиял ли на решение разговор Окона с командой по радио о плане использования шин, который состоялся накануне. Комацу не стал подтверждать или опровергать эту информацию, равно как и не ответил, вернётся ли Окон в состав команды на следующем этапе сезона — Гран-при Бразилии.

«Извините, я не могу вдаваться в подробности. Честно говоря, могу сказать только то, что мы сосредоточены на том, что происходит сейчас, и стараемся подготовить Рё к квалификации наилучшим образом. Сейчас я думаю только об этой сессии», — добавил руководитель «Хааса».