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Аяо Комацу отказался объяснять замену Эстебана Окона на Рё Хиракаву

Аяо Комацу отказался объяснять замену Эстебана Окона на Рё Хиракаву
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал решение заменить пилота команды Эстебана Окона на резервиста Рё Хиракаву до конца гоночного уикенда в Мексике.

«Я не могу рассказать вам многого, но могу сказать, что он не болен», — заявил Комацу в интервью Sky Sports F1.

У руководителя «Хааса» также спросили, повлиял ли на решение разговор Окона с командой по радио о плане использования шин, который состоялся накануне. Комацу не стал подтверждать или опровергать эту информацию, равно как и не ответил, вернётся ли Окон в состав команды на следующем этапе сезона — Гран-при Бразилии.

«Извините, я не могу вдаваться в подробности. Честно говоря, могу сказать только то, что мы сосредоточены на том, что происходит сейчас, и стараемся подготовить Рё к квалификации наилучшим образом. Сейчас я думаю только об этой сессии», — добавил руководитель «Хааса».

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Не началось
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