Купер: 10 ноября станет последним сроком для решения о проведении Гран-при в Имоле

Команды Формулы-1 получили информацию, что 10 ноября может стать последним сроком для принятия решения о проведении Гран-при в Имоле 6 декабря. Об этом сообщил журналист Адам Купер в своём аккаунте в социальной сети Х.

По его данным, речь идёт о предварительной дате, до которой организаторы должны одобрить проведение гонки. 10 ноября — вторник после Гран-при Бразилии. Купер также отметил, что в случае отмены этапов в Катаре и Абу-Даби после указанного срока сезон Формулы-1 может завершиться Гран-при Лас-Вегаса. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что команды уже забронировали отели в окрестностях Имолы на первый уикенд декабря в качестве подготовки к возможной замене.