L’Équipe: Окон мог подраться с Комацу перед отстранением от Гран-при Мексики

Французский пилот Эстебан Окон мог вступить в физическое столкновение с руководителем «Хааса» Аяо Комацу перед тем, как команда отстранила его от участия в оставшейся части Гран-при Мексики. Об этом сообщает французское издание L’Équipe. По информации журналистов, возможная стычка могла стать причиной резкого решения команды.

Как отмечает источник, напряжённая ситуация возникла после возвращения Окона в гараж «Хааса» в пятницу. Издание сообщает о возможном физическом конфликте между гонщиком и Комацу, однако подчёркивает, что эта информация пока не подтверждена.

Ранее американская команда объявила, что Окон не продолжит выступление на этапе в Мексике, а его место займёт резервный пилот Рё Хиракава. Команда не стала раскрывать причины замены. Сам Комацу подтвердил, что француз не болен, но отказался комментировать обстоятельства произошедшего.

Также, по данным L’Équipe, Окон, вероятно, больше не будет выступать за «Хаас» до конца сезона.