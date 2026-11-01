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Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания поул-позиции на Гран-при Мексики

Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания поул-позиции на Гран-при Мексики
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о том, что завоевал поул в квалификации Гран-при Мексики.
«Это было здорово! Я очень счастлив, просто не могу подобрать слов. Уикенд выдался действительно непростым.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

В первой тренировке мы использовали аэродинамическую измерительную решётку, а вчера возникли проблемы с двигателем. Из-за этого мы оказались в невыгодном положении, и мне не удалось провести длинную серию кругов.

Однако мы отлично поработали с настройками болида и многое узнали после предыдущей гонки.
Борьба между всеми настолько плотная, что разница минимальна. Например, во втором сегменте квалификации я не смог показать своё время с первой попытки.

Думаю, у соперников на старте будет преимущество в виде нового комплекта шин, но завоевать поул здесь — особе