Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания поул-позиции на Гран-при Мексики

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о том, что завоевал поул в квалификации Гран-при Мексики.

«Это было здорово! Я очень счастлив, просто не могу подобрать слов. Уикенд выдался действительно непростым.

В первой тренировке мы использовали аэродинамическую измерительную решётку, а вчера возникли проблемы с двигателем. Из-за этого мы оказались в невыгодном положении, и мне не удалось провести длинную серию кругов.

Однако мы отлично поработали с настройками болида и многое узнали после предыдущей гонки.

Борьба между всеми настолько плотная, что разница минимальна. Например, во втором сегменте квалификации я не смог показать своё время с первой попытки.

Думаю, у соперников на старте будет преимущество в виде нового комплекта шин, но завоевать поул здесь — особе