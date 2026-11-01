Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания поул-позиции на Гран-при Мексики

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о том, что завоевал поул в квалификации Гран-при Мексики.
«Это было здорово! Я очень счастлив, просто не могу подобрать слов. Уикенд выдался действительно непростым.
В первой тренировке мы использовали аэродинамическую измерительную решётку, а вчера возникли проблемы с двигателем. Из-за этого мы оказались в невыгодном положении, и мне не удалось провести длинную серию кругов.
Однако мы отлично поработали с настройками болида и многое узнали после предыдущей гонки.
Борьба между всеми настолько плотная, что разница минимальна. Например, во втором сегменте квалификации я не смог показать своё время с первой попытки.
Думаю, у соперников на старте будет преимущество в виде нового комплекта шин, но завоевать поул здесь — особе