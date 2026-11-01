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«Я просто не справился со своей работой». Леклер — о 3-м месте в квалификации ГП Мексики

«Я просто не справился со своей работой». Леклер — о 3-м месте в квалификации ГП Мексики
Комментарии

29-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», поделился эмоциями после квалификации Гран-при Мексики 2026 года, где он занял третье место.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

«Я просто не справился со своей работой. На прогревочных кругах было очень сложно вывести шины в правильный рабочий диапазон. Именно с этим мы боролись больше всего.

На второй попытке в третьем сегменте у меня, в принципе, был чистый прогревочный круг, но машина вела себя совсем иначе, чем до этого, и я не сделал свою работу, когда это было необходимо. Немного разочарован, но стартовать здесь третьим — это не так уж плохо.

Мне приходилось бороться с машино