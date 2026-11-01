«Я просто не справился со своей работой». Леклер — о 3-м месте в квалификации ГП Мексики

29-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», поделился эмоциями после квалификации Гран-при Мексики 2026 года, где он занял третье место.

«Я просто не справился со своей работой. На прогревочных кругах было очень сложно вывести шины в правильный рабочий диапазон. Именно с этим мы боролись больше всего.

На второй попытке в третьем сегменте у меня, в принципе, был чистый прогревочный круг, но машина вела себя совсем иначе, чем до этого, и я не сделал свою работу, когда это было необходимо. Немного разочарован, но стартовать здесь третьим — это не так уж плохо.

Мне приходилось бороться с машино