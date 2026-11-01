«Ещё пытаюсь найти подход к машине». Расселл – о 2-м месте в квалификации Гран-при Мексики

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, занявший второе место в квалификации Гран-при Мексики, поделился впечатлениями от результата.

«Я доволен. Последние несколько гонок дались мне непросто, и, если честно, я всё ещё пытаюсь найти подход к этой машине. Весь уикенд складывался очень тяжело — вплоть до круга в третьем сегменте — отыграл полсекунды и едва не завоевал поул. Я всегда знаю, что у меня есть необходимый темп, но слишком редко удаётся его показать. Именно это и расстраивает.

Температура воздуха снизилась, и это сыграло нам на руку. Мне стало немного проще обрести уверенность и добиться