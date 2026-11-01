Предварительная стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1 с учётом всех штрафов

По итогам квалификации Гран-при Мексики на «Автодроме имени братьев Родригес» в Мехико была сформирована предварительная стартовая решётка на воскресную гонку.

С поул-позиции стартовать будет Льюис Хэмилтон («Феррари»), первый ряд с ним разделит Джордж Расселл («Мерседес»), а Шарль Леклер из «Феррари» начнёт заезд третьим. Четвёртое время показал Макс Ферстапен («Ред Булл»), но из-за штрафа в одну позицию, полученного после столкновения с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном во второй сессии свободных заездов, нидерландец будет стартовать пятым, а четвёртое место перешло к гонщику «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Лоусон был дисквалифицирован, но решением судей допущен к старту с последней, 22-й позиции.