Окон выпустил заявление на фоне слухов о драке с Комацу перед отстранением от ГП Мексики

Французский пилот Эстебан Окон отреагировал на информацию о том, что он мог вступить в физическое столкновение с руководителем «Хааса» Аяо Комацу перед тем, как команда отстранила его от участия в оставшейся части Гран-при Мексики.

«На фоне недавнего решения «Хааса» о том, что я не буду участвовать в Гран-при Мексики в этот уикенд, я бы хотел официально прокомментировать отдельные сообщения некоторых СМИ и спекуляции.

Вчера вечером возникшие разногласия привели к дискуссии. Хотя я признаю, что они имели место, я категорически отрицаю любые сообщения или обвинения в том, что для разрешения разногласий применялось физическое насилие в какой-либо форме.

Я решительно осуждаю насилие в любой его форме и твёрдо верю, что любые разногласия должны быть улажены с должным профессионализмом, уважением и взаимопониманием. Я прошу воздержаться от спекуляций, пока этот вопрос рассматривается. Другие детали будут сообщены в своё время», — написал Окан на личной странице в одной из социальных сетей.

Ранее американская команда объявила, что Окон не продолжит выступление на этапе в Мексике, а его место займёт резервный пилот Рё Хиракава. Команда не стала раскрывать причины замены. Сам Комацу подтвердил, что француз не болен, но отказался комментировать обстоятельства произошедшего.