Стюарды Гран-при Мексики объявили об особых правилах борьбы на старте гонки

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 выпустили официальный документ, в котором описана особая процедура применения стандартов пилотирования, которая будет применяться на первом круге гонки, а также на первом круге после любых рестартов.

Согласно документу, в связке поворотов с 1-го по 3-й, а также в поворотах с 4-го по 6-й будут действовать следующие правила:

Обоюдная борьба: По умолчанию все машины будут считаться одновременно и атакующими, и обороняющимися.

Выезд за пределы трассы и позиции: В соответствии с существующими принципами, если машина покидает трассу на этих участках и сохраняет позицию относительно рядом находящихся автомобилей (по оценке стюардов), это может быть расценено как получение преимущества.

Возврат позиции: Подобное действие не будет наказываться, если пилот вернет уступленную позицию: до 4-го поворота — если выезд за пределы трассы произошел в зоне поворотов с 1-го по 3-й; до 12-го поворота — если выезд произошел в зоне поворотов с 4-го по 6-й.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-при Мексики.