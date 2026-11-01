«Не мог поверить глазам». Ферстаппен — о ситуации с Норрисом в квалификации ГП Мексики

29-летний гонщик Формулы-1 из Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал, как пилот «Макларена» Ландо Норрис помешал ему на финальном быстром круге.

«Я подъезжал к 12-му повороту и попал в «грязный» воздух, потому что соперники ехали слишком медленно, но сам круг в целом получился хорошим. В целом квалификация прошла очень сильно. На выходе из 12-го поворота я не мог поверить своим глазам, когда увидел машину справа [Ландо Норриса]. Ты теряешь точку торможения, заходишь в поворот под другим углом — а в таком узком месте этого допускать нельзя. В итоге у меня заблокировались колеса.

Конечно, мы участвовали в борьбе за поул,