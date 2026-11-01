«У нас с Оскаром одинаковые проблемы». Норрис – о квалификации ГП Мексики

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, который занял шестое место в квалификации Гран-при Мексики, рассказал о проблемах с машиной.

«Нет, не думаю, что ситуация вышла из-под контроля. С учётом возможностей нашей машины считаю, что провёл действительно выдающийся круг. Думаю, это наглядно показывает, в каком положении находится Оскар и с какими трудностями мы сталкиваемся. Насколько сложно на этой машине проехать хотя бы один чистый круг. Поэтому, честно говоря, я вполне доволен шестым местом.

Никогда не знаешь, чего ожидать. После хорошего круга во втором сегменте я понимал, что в третьем мне придётся тяжело, потому что повторить такой результат практически невозможно. Нам просто немного не хватает скорости. Иногда мне удаётся выдать какой-то волшебный круг, и все начинают обольщаться, но это не очень хорошо, потому что в третьем сегменте квалификации мы сталкиваемся с реальностью.

Да, у нас с Оскаром одинаковые проблемы. Нам просто не хватает скорости. Машиной слишком сложно управлять. Возможно, один круг из пятидесяти у меня получается действительно хорошо, и тогда все говорят: «О, у вас отличная машина». Но это не так», — приводит слова Норриса