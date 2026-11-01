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Ферстаппен прокомментировал штраф перед ГП Мексики из-за столкновения с Лоусоном

Ферстаппен прокомментировал штраф перед ГП Мексики из-за столкновения с Лоусоном
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29-летний гонщик Формулы-1 из Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал штраф — потерю одной позиции на стартовой решетке — за столкновение с Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») во время тренировки.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

«Такого штрафа у меня ещё не было! Видимо, мы будем продолжать придумывать всё новые и новые варианты!
В остальном — всё, что я хотел сказать, я уже сказал. Внутри команды тоже всё обсудили. Это наше внутреннее дело, и, думаю, на этом всё», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен завершил квалификацию на четвёртом месте, однако стартовать в гонке будет пятым из-за инцидента в свободной практике.

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