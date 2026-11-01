Ферстаппен прокомментировал штраф перед ГП Мексики из-за столкновения с Лоусоном

29-летний гонщик Формулы-1 из Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал штраф — потерю одной позиции на стартовой решетке — за столкновение с Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») во время тренировки.

«Такого штрафа у меня ещё не было! Видимо, мы будем продолжать придумывать всё новые и новые варианты!

В остальном — всё, что я хотел сказать, я уже сказал. Внутри команды тоже всё обсудили. Это наше внутреннее дело, и, думаю, на этом всё», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен завершил квалификацию на четвёртом месте, однако стартовать в гонке будет пятым из-за инцидента в свободной практике.