Лоусон извинился за нашумевшее столкновение с Ферстаппеном на тренировке

24-летний гонщик Формулы-1 из Новой Зеландии Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», прокомментировал столкновение с нидерландским пилотом Максом Ферстаппеном («Ред Булл») во время тренировки, которая состоялась вчера, 31 октября.

«Ситуация не из приятных. Утром я подошёл к Максу [Ферстаппену], чтобы извиниться, ведь подобного происходить не должно — я не хочу, чтобы такое повторялось в будущем. Сейчас явно не самый подходящий момент. День выдался непростым, поэтому здорово, что удалось выжать из болида максимум. Тот факт, что мы оказались лидерами среди команд средней группы, — это позитивный момент.

Мне нравится пилотировать этот болид, и я с нетерпением жду завтрашней гонки», — приводит слова Лоусона Sky Sports.

Лоусон завершил квалификацию на восьмом месте, однако стартовать в гонке будет девятым из-за инцидента в свободной практике. Ферстаппен также получил штраф за этот эпизод и будет стартовать не с четвёртого места, а с пятого.