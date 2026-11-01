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Лиам Лоусон дисквалифицирован по итогам квалификации Гран-при Мексики

Лиам Лоусон дисквалифицирован по итогам квалификации Гран-при Мексики
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24-летний гонщик Формулы-1 из Новой Зеландии Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», получил дисквалификацию по итогам квалификации Гран-при Мексики сезона-2026. Саму квалификацию новозеландец завершил на восьмой строчке.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

«Предоставленные данные продемонстрировали, что после контрольной линии в конце своего быстрейшего круга второго сегмента гонщик не сразу сбросил мощность. Это привело к тому, что скорость снижения мощности не соответствовала требуемым правилами параметрам.

Команда заявила, что это не дало преимущество гонщику, однако правила требуют соблюдения технического регламента, независимо от того, получила команда выгоду или нет», — говорится в в решении стюардов Гран-при Мексики на официальном сайте ФИА.

Стюарды отдельно отметили, что команда сама раскрыла информацию о нарушении правил, тем не менее регламент соревнования требует дисквалификации автомобиля в случае его нарушения.

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