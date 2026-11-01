«Закидаю себя мелатонином». Антонелли раскрыл причину плохого выступления в Мексике

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался, что до сих пор не полностью восстановился после болезни, из-за которой пропустил общение с прессой в четверг на Гран-при Мексики.

«Я очень устал и до сих пор не восстановился окончательно. Это был непростой уикенд. Сегодня усталость сыграла большую роль. Я понимал ещё до квалификации, что чувствую себя не лучшим образом и у меня мало энергии. Это не оправдание, но явно не мой лучший день», — отметил Антонелли.

Итальянец добавил, что из-за плохого самочувствия допускал ошибки по ходу круга в квалификации и ответил, как будет отдыхать перед гонкой.

«Закидаю себя мелатонином, чтобы проспать часов десять. Постараюсь максимально расслабиться и отключиться от всего. Моя семья только что приехала, и здорово, что они будут рядом. Нужно просто лечь спать, а завтра быть готовым к гонке», — сказал пилот «Мерседеса», слова которого приводит Motosport.

Напомним, в квалификации Гран-при Мексики итальянец показал п