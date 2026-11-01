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Антонелли рассчитывает отыграть позиции на старте Гран-при Мексики

Антонелли рассчитывает отыграть позиции на старте Гран-при Мексики
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассчитывает улучшить своё положение в воскресной гонке Гран-при Мексики.

MotoGP 2026. Этап 20, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Гонка
01 ноября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

«Нас ждёт длинный разгон до первого поворота, поэтому важно хорошо стартовать. Надеюсь, мы сможем отыграть несколько мест. Главное — избежать неприятностей, потому что первый поворот здесь всегда очень сложный. Думаю, при хорошем старте у нас есть возможности продвинуться вперёд», — заявил Антонелли, слова которого приводит Motosport.

Напомним, с поул-позиции стартовать будет Льюис Хэмилтон («Феррари»), первый ряд с ним разделит Джордж Расселл («Мерседес»), а Шарль Леклер из «Феррари» начнёт заезд третьим. Четвёртое время показал Макс Ферстапен («Ред Булл»), но из-за штрафа в одну позицию, полученного после столкновения с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном во второй сессии свободных заездов, нидерландец будет стартовать пятым, а четвёртое место перешло к Антонелли.

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