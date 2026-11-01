Исак Хаджар прокомментировал инцидент c фанатом в паддоке в Мексике

22-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал инцидент c фанатом в паддоке в Мексике. Напомним, Хаджар опаздывал на сессию и остановился, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком, когда к нему агрессивно подошёл гость паддока. Исак сначала попытался сдержать человека, положив руку ему на талию, а затем оттолкнул его открытой правой рукой. Стюарды вынесли пилоту предупреждение.

«Я рад, что они приняли правильное решение. Я поговорил со стюардами, и они меня поняли. Так что да, всё по-честному. [Но] всему есть предел. Если ты ребёнок, я с тобой сфотографируюсь. Но если я не хочу, потому что ты взрослый мужчина, не вторгайся в моё личное пространство, потому что я работаю. Это не реалити-шоу», — приводит слова Хаджара Motorsport.com.