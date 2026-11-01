15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Исак Хаджар прокомментировал инцидент c фанатом в паддоке в Мексике

Исак Хаджар прокомментировал инцидент c фанатом в паддоке в Мексике
Комментарии

22-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал инцидент c фанатом в паддоке в Мексике. Напомним, Хаджар опаздывал на сессию и остановился, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком, когда к нему агрессивно подошёл гость паддока. Исак сначала попытался сдержать человека, положив руку ему на талию, а затем оттолкнул его открытой правой рукой. Стюарды вынесли пилоту предупреждение.

«Я рад, что они приняли правильное решение. Я поговорил со стюардами, и они меня поняли. Так что да, всё по-честному. [Но] всему есть предел. Если ты ребёнок, я с тобой сфотографируюсь. Но если я не хочу, потому что ты взрослый мужчина, не вторгайся в моё личное пространство, потому что я работаю. Это не реалити-шоу», — приводит слова Хаджара Motorsport.com.

Материалы по теме
Хаджар получил официальное предупреждение за инцидент c фанатом в паддоке в Мексике