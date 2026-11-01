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Льюис Хэмилтон стал самым возрастным обладателем поула в Формуле-1 с 1982 года

Льюис Хэмилтон стал самым возрастным обладателем поула в Формуле-1 с 1982 года
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон завоевал поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Мексики. Британец показал время 1:16.514 и стал самым возрастным гонщиком, которому удалось выиграть квалификацию с 1982 года.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

Последним пилотом старше Хэмилтона, добившимся такого результата, был Марио Андретти.

Напомним, второе место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», третьим квалификацию завершил напарник Хэмилтона по «Феррари» Шарль Леклер.

Макс Ферстаппен показал четвёртый результат, однако его финальная попытка была испорчена помехой со стороны Ландо Норриса из «Макларена». Из-за штрафа Андреа Кими Антонелли на одну позицию стартовый порядок изменился: итальянец начнёт гонку четвёртым, а Ферстаппен — пятым.

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