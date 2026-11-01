Льюис Хэмилтон стал самым возрастным обладателем поула в Формуле-1 с 1982 года

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон завоевал поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Мексики. Британец показал время 1:16.514 и стал самым возрастным гонщиком, которому удалось выиграть квалификацию с 1982 года.

Последним пилотом старше Хэмилтона, добившимся такого результата, был Марио Андретти.

Напомним, второе место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», третьим квалификацию завершил напарник Хэмилтона по «Феррари» Шарль Леклер.

Макс Ферстаппен показал четвёртый результат, однако его финальная попытка была испорчена помехой со стороны Ландо Норриса из «Макларена». Из-за штрафа Андреа Кими Антонелли на одну позицию стартовый порядок изменился: итальянец начнёт гонку четвёртым, а Ферстаппен — пятым.