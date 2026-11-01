Хаджар: я выдал круг, который не заслуживал вообще никакой позиции

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар жёстко оценил своё выступление в квалификации Гран-при Мексики, где занял седьмое место.

«Нет, ну это просто ужас. У меня были огромные проблемы с тормозами. Я уже сыт этим по горло. На протяжении всей сессии… Я просто не понимаю, как управлять этой машиной. Она быстрая, но ею практически невозможно нормально пилотировать. И я просто ужасно провёл квалификацию. Очень, очень сильно расстраивает. Машина настолько же конкурентоспособна, как и в последние несколько уикендов, а я выдал круг, который заслуживал… ну, вообще никакой позиции. Так