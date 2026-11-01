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Хаджар: я выдал круг, который не заслуживал вообще никакой позиции

Хаджар: я выдал круг, который не заслуживал вообще никакой позиции
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар жёстко оценил своё выступление в квалификации Гран-при Мексики, где занял седьмое место.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

«Нет, ну это просто ужас. У меня были огромные проблемы с тормозами. Я уже сыт этим по горло. На протяжении всей сессии… Я просто не понимаю, как управлять этой машиной. Она быстрая, но ею практически невозможно нормально пилотировать. И я просто ужасно провёл квалификацию. Очень, очень сильно расстраивает. Машина настолько же конкурентоспособна, как и в последние несколько уикендов, а я выдал круг, который заслуживал… ну, вообще никакой позиции. Так