«В моём сознании он уже выиграл чемпионат». Расселл — о титуле Антонелли

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что уже практически считает своего напарника Андреа Кими Антонелли чемпионом мира в нынешнем сезоне.

«Да, очевидно, что он неизбежно выиграет чемпионат, скорее всего, уже в этот уикенд. Лично для меня главное – просто выйти на трассу и постараться провести хорошую гонку. Я хочу сильно закончить этот сезон. Это мой главный приоритет. В моём сознании он, знаете, уже практически выиграл чемпионат. Поэтому я не думаю, что мне вообще нужно как-то с этим разбираться», – сказал Расселл в интервью после квалификации.

Напомним, претендентами на чемпионский титул остались трое: Кими Антонелли, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.