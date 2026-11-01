«В моём сознании он уже выиграл чемпионат». Расселл — о титуле Антонелли
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что уже практически считает своего напарника Андреа Кими Антонелли чемпионом мира в нынешнем сезоне.
«Да, очевидно, что он неизбежно выиграет чемпионат, скорее всего, уже в этот уикенд. Лично для меня главное – просто выйти на трассу и постараться провести хорошую гонку. Я хочу сильно закончить этот сезон. Это мой главный приоритет. В моём сознании он, знаете, уже практически выиграл чемпионат. Поэтому я не думаю, что мне вообще нужно как-то с этим разбираться», – сказал Расселл в интервью после квалификации.
Напомним, претендентами на чемпионский титул остались трое: Кими Антонелли, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.
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