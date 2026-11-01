Вольф — о конфликте «Хааса» с Оконом: не знаю, выступит ли он в Бразилии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал конфликт внутри «Хааса» с участием Эстебана Окона.

«Я знаю, что произошло, но предпочёл бы не говорить об этом, как и Аяо Комацу. Не знаю, будет ли Эстебан выступать в Бразилии. Это зависит от Аяо. Я поговорю об этом с Эстебаном», – приводит слова Вольфа аккаунт Everything Formula в социальной сети X.

Напомним, американская команда неожиданно в субботу перед третьей практикой и квалификацией заявила, что заменит Эстебана Окона на резервиста команды Рё Хиракаву до конца Гран-при Мексики. Команда сообщила, что замена не связана с проблемами со здоровьем, однако другие комментарии давать отказалась. Как сообщали инсайдеры и журналисты, между «Хаасом» и Оконом произошёл крупный конфликт после первого дня Гран-при.