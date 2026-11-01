15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о конфликте «Хааса» с Оконом: не знаю, выступит ли он в Бразилии

Вольф — о конфликте «Хааса» с Оконом: не знаю, выступит ли он в Бразилии
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал конфликт внутри «Хааса» с участием Эстебана Окона.

«Я знаю, что произошло, но предпочёл бы не говорить об этом, как и Аяо Комацу. Не знаю, будет ли Эстебан выступать в Бразилии. Это зависит от Аяо. Я поговорю об этом с Эстебаном», – приводит слова Вольфа аккаунт Everything Formula в социальной сети X.

Напомним, американская команда неожиданно в субботу перед третьей практикой и квалификацией заявила, что заменит Эстебана Окона на резервиста команды Рё Хиракаву до конца Гран-при Мексики. Команда сообщила, что замена не связана с проблемами со здоровьем, однако другие комментарии давать отказалась. Как сообщали инсайдеры и журналисты, между «Хаасом» и Оконом произошёл крупный конфликт после первого дня Гран-при.

Материалы по теме
Окон выпустил заявление на фоне слухов о драке с Комацу перед отстранением от ГП Мексики
DAZN: причиной отстранения Окона стала ссора на собрании после второй тренировки в Мексике