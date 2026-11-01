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Хэмилтон — о первом поуле за «Феррари»: возвращает меня к временам Михаэля Шумахера

Хэмилтон — о первом поуле за «Феррари»: возвращает меня к временам Михаэля Шумахера
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания первой поул-позиции в составе «Феррари» на Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

«Кажется, прошло уже очень много времени с тех пор, как я в последний раз сидел здесь. Я даже не помню, когда в последний раз завоёвывал поул. Я начал этот путь вместе с «Феррари», и за это время у нас было немало трудностей, взлётов и падений. Даже вчера всё складывалось непросто, когда машина остановилась на трассе и мы лишились длинной серии кругов, которую смогли провести все остальные.

Но я продолжал верить, что однажды мы снова окажемся в первом ряду, а затем и на первой позиции, когда сможем правильно настроить машину. А первый поул за «Феррари»… Господи. Это возвращает меня в те времена, когда я смотрел, как Михаэль Шумахер завоёвывал все эт