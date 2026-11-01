Хэмилтон — о первом поуле за «Феррари»: возвращает меня к временам Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания первой поул-позиции в составе «Феррари» на Гран-при Мексики.

«Кажется, прошло уже очень много времени с тех пор, как я в последний раз сидел здесь. Я даже не помню, когда в последний раз завоёвывал поул. Я начал этот путь вместе с «Феррари», и за это время у нас было немало трудностей, взлётов и падений. Даже вчера всё складывалось непросто, когда машина остановилась на трассе и мы лишились длинной серии кругов, которую смогли провести все остальные.

Но я продолжал верить, что однажды мы снова окажемся в первом ряду, а затем и на первой позиции, когда сможем правильно настроить машину. А первый поул за «Феррари»… Господи. Это возвращает меня в те времена, когда я смотрел, как Михаэль Шумахер завоёвывал все эт