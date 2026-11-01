По новому контракту с «Кадиллаком» Перес заработает более $ 100 млн — ESPN Deportes

Мексиканский пилот Серхио Перес может заработать более $ 100 млн по новому контракту с «Кадиллаком», сообщает ESPN Deportes.

«В «Кадиллаке» считают мексиканца Серхио Переса краеугольным камнем этого проекта. Его контракт, срок которого истекал в 2027 году, был продлён до конца 2029-го. Предполагается, что новое соглашение рассчитано на три года и с учётом всех возможных бонусов оценивается более чем в $ 100 млн. Такая зарплата спокойно выводит Переса в число шести самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1, он уступает только Максу Ферстаппену, Льюису Хэмилтону, Ландо Норрису, Фернандо Алонсо и Шарлю Леклеру», — сообщается в публикации.