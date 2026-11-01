«Сегодня моя мечта сбылась». Хиракава — о дебюте в гонке за «Хаас» в Мексике

Японский пилот Рё Хиракава, заменивший Эстебана Окона в составе «Хааса» на Гран-при Мехико, с радостью оценил возможность полноценно выступить в Формуле-1.

«Я здесь в качестве резервного пилота и всегда готов выйти на старт. Я мечтал об этом, и сегодня моя мечта сбылась: завтра я проведу гонку. Сегодня всё прошло очень быстро, нужно было многое подготовить, и команда мне очень помогла, за что я ей благодарен. Перед гонкой ещё многое предстоит проработать, но главной задачей было попытаться выйти из первого сегмента квалификации.

К сожалению, на последнем быстром круге я попал в трафик. Очень жаль, потому что машина работала хорошо. Вечером мне предстоит много работы, но я с нетерпением жду гонки», – приводит слова Хиракавы пресс-служба команды.