«Не позволю никому вытеснить меня с трассы». Ферстаппен — о контакте с Лоусоном

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен вновь прокомментировал инцидент с Лиамом Лоусоном во второй тренировке Гран-при Мехико.

«Послушай, ты борешься за своё место в команде. Поэтому тебе точно не стоит со мной конфликтовать. Я всегда его поддерживал. Мы отлично ладим, и я всегда очень положительно отзывался о нём внутри команды. Ведь прошлый год для него был, конечно, дерьмовым. Поэтому мне особенно жаль, что произошло нечто подобное. Я вообще-то не сложный человек. Когда я надеваю шлем, то, конечно, всегда стараюсь выжать максимум, но не на тренировке. Но я также не позволю никому вытеснить меня с трассы. Со мной такого не будет.

Особенно когда ты находишься в одной системе, тебя всегда учили прежде всего проявлять большое уважение к основной команде. Я и сам так поступал, когда выступал за «Торо Россо». Ты не будешь вы