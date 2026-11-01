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«Не позволю никому вытеснить меня с трассы». Ферстаппен — о контакте с Лоусоном

«Не позволю никому вытеснить меня с трассы». Ферстаппен — о контакте с Лоусоном
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен вновь прокомментировал инцидент с Лиамом Лоусоном во второй тренировке Гран-при Мехико.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

«Послушай, ты борешься за своё место в команде. Поэтому тебе точно не стоит со мной конфликтовать. Я всегда его поддерживал. Мы отлично ладим, и я всегда очень положительно отзывался о нём внутри команды. Ведь прошлый год для него был, конечно, дерьмовым. Поэтому мне особенно жаль, что произошло нечто подобное. Я вообще-то не сложный человек. Когда я надеваю шлем, то, конечно, всегда стараюсь выжать максимум, но не на тренировке. Но я также не позволю никому вытеснить меня с трассы. Со мной такого не будет.

Особенно когда ты находишься в одной системе, тебя всегда учили прежде всего проявлять большое уважение к основной команде. Я и сам так поступал, когда выступал за «Торо Россо». Ты не будешь вы