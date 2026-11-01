Марк Маркес выиграл Гран-при Малайзии MotoGP, Акоста — второй, Бедзекки — шестой

В воскресенье, 1 ноября, на автодроме в Куала-Лумпуре состоялась гонка 20-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Малайзии. Весь пьедестал заняли представители Испании. Победу одержал Марк Маркес из «Дукати». Вторым финишировал Педро Акоста («КТМ»). Брат Марка Алекс Маркес («Дукати») — третий.

Этот результат позволил Маркесу увеличить преимущество до 44 очков над травмированным Хорхе Мартином и до 67 очков над Бедзекки. Таким образом, он может досрочно оформить чемпионский титул уже на следующем Гран-при Катара.

MotoGP. Гран-при Малайзии:

1. Марк Маркес («Дукати») — 20 кругов.

2. Педро Акоста («КТМ») +4.172.

3. Алекс Маркес («Дукати») +5.955.

4. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +6.769.

5. Энеа Бастьянини («КТМ») +10.896.

6. Марко Бедзекки («Априлья») +11.259.

7. Лука Марини («Хонда») +17.724.

8. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +17.790.

9. Брэд Биндер («КТМ») +23.729.

10. Франко Морбиделли («Дукати») +25.097.