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MotoGP — Гран-при Малайзии — результаты

Марк Маркес выиграл Гран-при Малайзии MotoGP, Акоста — второй, Бедзекки — шестой
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В воскресенье, 1 ноября, на автодроме в Куала-Лумпуре состоялась гонка 20-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Малайзии. Весь пьедестал заняли представители Испании. Победу одержал Марк Маркес из «Дукати». Вторым финишировал Педро Акоста («КТМ»). Брат Марка Алекс Маркес («Дукати») — третий.

Этот результат позволил Маркесу увеличить преимущество до 44 очков над травмированным Хорхе Мартином и до 67 очков над Бедзекки. Таким образом, он может досрочно оформить чемпионский титул уже на следующем Гран-при Катара.

MotoGP 2026. Этап 20, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Гонка
01 ноября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
40:14.236
2
Педро Акоста
KTM
+4.172
3
Алекс Маркес
Ducati
+5.955

MotoGP. Гран-при Малайзии:

1. Марк Маркес («Дукати») — 20 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +4.172.
3. Алекс Маркес («Дукати») +5.955.
4. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +6.769.
5. Энеа Бастьянини («КТМ») +10.896.
6. Марко Бедзекки («Априлья») +11.259.
7. Лука Марини («Хонда») +17.724.
8. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +17.790.
9. Брэд Биндер («КТМ») +23.729.
10. Франко Морбиделли («Дукати») +25.097.

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